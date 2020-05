Annulla la vacanza sul Lago d'Orta, ma devolve la cifra in beneficenza

Troppe le restrizioni imposte dal Coronavirus: ecco il motivo per cui un turista tedesco, ricercatore universitario, ha deciso di cancellare la vacanza prenotata per luglio in un bed and breakfast sul Lago d’Orta, ad Omegna, nella provincia di Verbano-Cusio-Ossola.

Nonostante la cancellazione, il turista, Rob, si è comunque offerto di pagare all’albergatore la metà di quanto avrebbe speso per il soggiorno, ma la titolare della struttura ricettiva, Silvia Padulazzi, ha proposto al ricercatore un’altra soluzione: devolvere questa cifra ad un’associazione benefica.

Il turista ha immediatamente acconsentito e il suo bonifico di 230 euro è già arrivato alla Casa della Salute di Omegna, che utilizzerà la donazione per acquistare un termoscan.

Un gesto davvero nobile in questo momento di grande crisi, sia da parte dell’albergatrice che del ricercatore tedesco, che ha comunque dichiarato di aver solo rimandato la sua vacanza ad Omegna, probabilmente a settembre o ottobre. L’intera comunità di Omegna lo aspetterà a braccia aperte per ringraziarlo del suo gesto di solidarietà e vicinanza.