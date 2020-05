Il mistero delle galline che depongono uova dal tuorlo verde

Questo misterioso caso arriva da una piccola fattoria in India. Circa nove mesi fa il proprietario, Ak Shihabudheen, ha scoperto per la prima volta che una delle sue galline aveva cominciato a deporre uova dal tuorlo verde.

Come raccontato in una intervista alla redazione di The News Minute, inizialmente la famiglia aveva evitato di consumare quelle uova, ma poi la curiosità ha avuto la meglio e l'allevatore ha deciso di far nascere i pulcini. Dei 6 pulcini nati dalla covata di uova verdi, alcuni di loro, una volta cresciuti, hanno cominciato a deporre a loro volta uova dal tuorlo verde.

La famiglia dell'allevatore, poi, ha anche mangiato quelle uova, affermando che il loro sapore è assolutamente identico a quello delle uova normali e che nessuno ha manifestato alcun sintomo dopo averle ingerite.

Il caso, riportato dai giornali, ha incuriosito gli scienziati della Kerala Veterinary and Animal Sciences University. Così alcuni esperti veterinari si sono recati presso la fattoria per prelevare dei campioni da analizzare in laboratorio. Secondo il dottor Sankaralingam si tratta di un fenomeno raro che potrebbe dipendere dal mangime somministrato alle galline. Ma l'allevatore non la pensa allo stesso modo, perché sostiene di nutrire le galline soltanto con riso, olio di cocco e scarti organici di casa.

Insomma, il mistero non è stato risolto.

(Credits photo: tv9telugu.com)