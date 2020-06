Si schianta con la moto e un passante riprende la sua agonia e posta il video su Facebook

A Chieti un infermiere militare di 49 anni, Ottavio De Fazio, ha perso la vita in un terribile incidente stradale avvenuto sulla Statale 5 che collega Raiano a Castelvecchio Subequo. Come riporta il Messaggero, l’infermiere ha perso il controllo della sua moto, andandosi a schiantare contro il guard rail.

Un automobilista e altri motociclisti di passaggio si sono fermati subito per soccorrerlo, chiamando il 118 e tentando anche di rianimarlo con un massaggio cardiaco ma purtroppo l’impatto ha provocato una grave emorragia interna che non gli ha lasciato scampo.

Mentre accadeva la tragedia, un passante ha pensato bene di riprendere tutta la scena, documentando l’agonia dell’infermiere, dal momento dello schianto fino all’arrivo dell’ambulanza e dell’elicottero, dove però il 49enne non è mai salito perché era già morto. Fortunatamente la clip è poi stata rimossa dai social. De Fazio era un luogotenente dell’Esercito in servizio ad Ascoli da poco tornato da Piacenza, dove aveva lavorato in prima linea nell’ospedale da campo allestito per l’emergenza Coronavirus, un’esperienza che lo aveva profondamente segnato.