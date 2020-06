Svolta nella scomparsa di Madeleine McCann: c'è un sospetto

La piccola Madeleine McCann è scomparsa il 3 maggio 2007 a Praia da Luz, una località turistica del Portogallo. Da quel momento sono state seguite molte piste, ma nessuna ha ritrovato la bimba britannica. Ora potrebbe esserci una svolta nel caso: c'è un sospettato di omicidio. Si tratta di un uomo di 43 anni, attualmente in carcere in Germania, con l'accusa di pedofilia e omicidio. Fra il 2005 e il 2007, Martin Ney - questo il nome del sospettato - ha vissuto in Portogallo e quando la famiglia McCann si trovava lì in vacanza, lui era in un'abitazione poco distante.

La sera della scomparsa, l'uomo restò nel suo appartamento ed ebbe una conversazione telefonica circa un'ora prima che la piccola non fu più trovata. Oggi, Ney sta scontando la pena dell'ergastolo per aver ucciso 3 bambini. È per questo motivo che si pensa che anche Madeleine sia stata uccisa.

Una portavoce della famiglia ha dichiarato: "potrebbe essere lui, corrisponde al profilo. È noto come un pedofilo, un predatore ed è straniero: con una mimetica, spesso armato di coltello, l'uomo si aggirava nei parchi e saltava fuori dai cespugli per ghermire le sue vittime".

Ney corrisponde all'identikit dell'uomo che è stato visto aggirarsi nei pressi del residence dove la piccola Maddie dormiva.