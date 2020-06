Figlio dell'assessore brinda nella piscina comunale chiusa per lockdown: è polemica

Ha sollevato un vero e proprio vespaio di polemiche l'episodio avvenuto a Rende, in provincia di Cosenza.

Andrea, figlio dell'assessore allo Sport Massimo Rausa, ha pensato di festeggiare l'anniversario di fidanzamento brindando a bordo piscina nel Parco Acquatico comunale (dato in in concessione ad una società privata), ovviamente chiuso per lockdown.

A svelare la violazione sarebbe stato lo stesso Andrea, che ha postato sul suo profilo Instagram un video (girato lo scorso 9 maggio) che lo ritrae con la sua fidanzata mentre brindano nella struttura deserta. Il video è stato mandato in onda anche dal TgR Calabria. Da qui è scoppiata la polemica e in molti si sono chiesti chi abbia permesso al ragazzo di accedere alla struttura in piena pandemia.

Il padre del ragazzo ha commentato l'episodio, definendolo "una bravata" e spiegando: «Mio figlio e la sua ragazza si sono conosciuti lì un anno fa, e hanno preso una bottiglia per festeggiare e hanno chiesto la possibilità di brindare dove tutto è iniziato. Evidentemente un manutentore o un operaio si è intenerito e li ha fatti entrare. Tutto è durato circa un quarto d’ora e voglio precisare che non ne sapevo nulla e non c’è stata la mia interferenza».

(Credits photo: Instagram)