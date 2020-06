Belen ironizza sulle presunte corna ricevute da Stefano De Martino

Continua l'aria di crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, anche se i due non si sbilanciano più di tanto. A parte un video sui social in cui la bella argentina dice di star attraversando un periodo difficile, senza però mai menzionare Stefano o le ragioni, non ci sono notizie certe sulla coppia ed entrambi preferiscono rispettare il silenzio. La Rodriguez però è tornata sul set di un servizio fotografico e durante una pausa, ha scattato una foto alla sua ombra con sopra la testa, in un gioco di ombre cinesi, quelle che sembrerebbero delle "corna".

Vorrà dirci qualcosa? Di sicuro è un gesto ironico che non è passato inosservato ai milioni di fan su Instagram della modella. Le voci che si rincorrono, in questi giorni, sono quelle di un presunto tradimento del ballerino e conduttore De Martino che si trova ancora a Napoli per la conduzione della nuova edizione di Made in Sud. Insomma i motivi della crisi non sono ancora noti. De Martino continua a restare zitto, preferendo concentrarsi sul lavoro. Di fronte a tanti pettegolezzi, Belen sceglie invece la strada dell’ironia.