Napoli, litiga con un’amica e la spinge dalla scogliera

Gennaro M. si trovava insieme a un’amica sul muretto davanti alla scogliera di Nisida, a Bagnoli, quartiere nella zona ovest di Napoli, nella serata di ieri: a un certo punto tra i due è scoppiato un litigio e il ragazzo avrebbe spinto l’amica giù sugli scogli.

La 22enne è stata soccorsa poco dopo da una pattuglia del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri che si trovavano nelle vicinanze per un altro intervento. Gli agenti sono stati fermati da alcuni testimoni che avrebbero visto il giovane buttare giù dalla scogliera la ragazza. Cadendo, la giovane ha sbattuto violentemente la schiena sugli scogli, finendo poi in mare dove ha bevuto molta acqua fino quasi ad annegare.

È stato provvidenziale l’intervento del buttafuori di una discoteca vicina che l’ha salvata e di un’infermiera che era nelle vicinanze e che l’ha assistita. Purtroppo, però, le condizioni della ragazza sono tuttora molto gravi: dall’Ospedale San Paolo dove è stata portata con l’ambulanza, la 22enne è stata poi trasferita al Secondo Policlinico di Napoli per essere operata d’urgenza. Al momento si trova ancora ricoverata in prognosi riservata e in pericolo di vita.

Adesso gli inquirenti stanno cercando di ricostruire la dinamica di quanto è accaduto a Bagnoli: quando i Carabinieri sono arrivati sul posto, Gennaro era ancora lì ed è stato subito arrestato e interrogato. Secondo quanto emerso finora, pare che lo spintone all’amica sia stato intenzionale, mentre i due stavano discutendo vicino al muretto che costeggia la scogliera di Nisida. Per questo il ragazzo è accusato di tentato omicidio e si trova nel carcere di Poggioreale.