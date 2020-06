Facebook inizia i test per i pagamenti tramite WhatsApp

Come annunciato poco tempo fa, Facebook ha appena lanciato un nuovo servizio che consentirà di effettuare pagamenti tramite WhatsApp. Al momento questa nuova funzionalità è in fase di test e per questo motivo è disponibile solo in Brasile, primo paese al mondo a sperimentarla.

Mark Zuckerberg ha annunciato la novità direttamente tramite Facebook: “Stiamo rendendo l’invio e la ricezione di denaro facile come condividere foto – ha scritto – stiamo anche permettendo alle piccole imprese di effettuare vendite direttamente tramite WhatsApp. Gli utenti potranno inviare denaro in modo sicuro o effettuare un acquisto da un’azienda locale senza uscire dalla chat”.

Questa funzionalità sarà molto utile alle tantissime piccole imprese brasiliane, che sono il fulcro dell’economia di molte comunità locali. Ovviamente Zuckerberg ha specificato che le transazioni saranno sicure grazie a un sistema basato su un pin a sei cifre o un’impronta digitale, e saranno effettuate tramite Facebook Pay, la piattaforma che già adesso consente di inviare o ricevere soldi tramite l’app. L’invio e la ricezione di denaro sarà gratuito per i privati, mentre le aziende pagheranno una commissione, come del resto già accade per le carte di credito. Il colosso americano progetta di unificare il sistema, visto che le piattaforme sono già connesse, affinché gli utenti possano utilizzare gli stessi dati della carta in tutta la famiglia di app di Facebook.