L'attrice Rebel Wilson ha perso ben 75 kg (e lo mostra sui social)

L’attrice australiana Rebel Wilson, famosa per aver recitato in molte commedie divertenti e per aver fatto delle sue rotondità una caratteristica fondamentale nella sua carriera, ha avviato un percorso dietetico che la porterà, secondo l’obiettivo prefissato, a perdere almeno 75 chili. Questo è quanto ha dichiarato sui social media.

Sulla scia della cantante Adele, irriconoscibile dopo mesi di dieta, anche la Wilson tenterà l'impresa. Il primo passo, ha lasciato a bocca aperta i follower dell'attrice di Sydney, che su Instagram si è mostrata in forma smagliante. La 40enne ha pubblicato infatti degli scatti molto sensuali che hanno scatenato la curiosità e l'ammirazione dei followers.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rebel Wilson (@rebelwilson) in data: 14 Giu 2020 alle ore 3:46 PDT

I fan hanno commentato su quanto il suo aspetto fosse migliorato: pelle e capelli più sani e molti chili in meno. Rebel ha raccolto tanti complimenti e messaggi di stima da parte degli utenti e a chi le ha chiesto suggerimenti per tornare in forma ha consigliato di fare ogni giorno un piccolo sforzo... anche se alcuni giorni possono essere frustranti, l'importante è non arrendersi.