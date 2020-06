Bimbo rompe con il pallone la pianta del vicino e gli lascia un biglietto di scuse tenerissimo

Secondo i classici luoghi comuni, i giovani di oggi sono maleducati e irrispettosi. In realtà, non sono tutti così e, anche quando lo sono, molto dipende dall’educazione che ricevono in famiglia. Un bambino di 11 anni, ad esempio, ha dimostrato di essere molto educato e di avere un grande senso civico e di rispetto verso il prossimo.

Il bambino in questione, infatti, ha rotto accidentalmente la pianta di un vicino giocando a pallone: anziché fuggire senza dire nulla come avrebbero probabilmente fatto in tanti, il ragazzino ha lasciato al proprietario della pianta un biglietto di scuse, firmandolo con il proprio nome e lasciando persino una banconota da 5 euro come risarcimento.

La sua storia sta facendo il giro del web grazie a Giovanni Grandi, professore associato di Filosofia all’Università di Padova: “Ci ferma un vicino – ha scritto il prof su Twitter - e ci mostra (felice) questo biglietto, che ha trovato accanto a una sua pianta acciaccata. Lo ha lasciato un amico di nostro figlio (11 anni), con firma e banconota. Il mio prossimo corso di Etica Pubblica in Università non potrà che partire da qui”.

Sul biglietto del bambino si legge: “Buongiorno, mi scusi per la pianta, l’ho colpita accidentalmente con un pallone da calcio. Ecco 5 euro per il danno”. Un gesto di grande civiltà che stupisce quando, in realtà, dovrebbe essere la normalità. Ecco perché questo bimbo non può che essere un esempio per tutti, soprattutto per gli adulti.