Coppia cinese curata dal virus a Roma dona 40mila dollari per la ricerca allo Spallanzani

La coppia cinese di Wuhan, primo caso di positività al coronavirus riconosciuto in Italia, per ringraziare medici e infermieri dell'Istituto Spallanzani che gli hanno salvato la vita, ha donato 40mila dollari all'ospedale per la ricerca sul virus.

Marito e moglie, di 66 e 67 anni, erano arrivati a Milano dalla provincia di Wuhan lo scorso 23 gennaio e avevano toccato varie località del nord Italia prima di arrivare a Roma dove, avvertiti i primi sintomi, sono stati ricoverati dal 29 gennaio per 49 giorni.

Alessio D'Amato, assessore alla Sanità della Regione Lazio, ha dichiarato che si è trattato di un atto di grande generosità e di riconoscenza, aggiungendo: «C'è un proverbio cinese che recita: "Chi torna da un viaggio non è mai la stessa persona che è partita". Ecco, il viaggio e la vicenda della coppia di Wuhan curata all'Istituto Spallanzani, che è un'eccellenza del nostro sistema sanitario regionale riconosciuta in tutto il mondo, e che sono stati il primo caso di positività in Italia, rimarrà impressa nella loro e nella nostra memoria. Voglio dunque rivolgere loro un ringraziamento e un invito a fare ritorno a Roma».

