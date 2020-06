Ritorna "I Dinosauri", la serie tv cult degli anni '90

Una delle serie cult degli anni '90 più belle in assoluto, che ha fatto scuola, divertendo i telespettatori, ritorna sul piccolo schermo. Stiamo parlando de "I Dinosauri", la sitcom con personaggi in costume che raccontava le vicende della famiglia Sinclair. Le puntante andranno in onda su Disney+ negli Stati Uniti d'America il prossimo autunno: ancora non sappiamo se verrà trasmessa anche in altri Paesi dove la piattaforma è attiva.

Anche se ancora non è noto se la serie tornerà anche in Italia, il fatto che sia stata ripresa e riproposta in America fa ben sperare anche qui da noi. Era il 1992 quando "I Dinosauri" furono trasmessi per la prima volta nel nostro Paese. Le avventure della famiglia Sinclair appassionarono fin da subito: i dinosauri vivevano come un nucleo familiare normale del 20esimo secolo, con le stesse abitudini e gli stessi modi di fare.

Nata dalla mente di Michael Jacobs e Bob Young, la serie ebbe un successo enorme e il suo ritorno rende felici molti fan.