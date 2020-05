Friends, a settembre arriva il ricettario ufficiale della serie

Si intitolerà “Friends: The Official Cookbook” e conterrà tutte le ricette ufficiali della serie tv cult degli anni ’90. Il ricettario sarà curato dalla chef Amanda Yee e uscirà il 22 settembre, una data non casuale visto che sarà il 26esimo anniversario del primo episodio.

Il libro conterrà oltre 90 ricette, tutte ispirate a vari momenti della serie tv, per consentire ai fan di preparare una cena in stile “Friends”. Ad esempio, ci sarà l’intero menù del “Friendsgiving” di Monica, oppure il dolce al cucchiaio con crema pasticcera, il trifle, con manzo e piselli, la ricetta di Rachel, o ancora i "biscotti della nonna" di Phoebe. Ci saranno poi anche le ricette del sandwich di Ross preparato con gli avanzi del Giorno del Ringraziamento, il latte da masticare di Chandler e il panino preferito di Joey, quello alle polpette.

Per i fan questa sarà davvero una bella sorpresa, considerando che lo special è saltato: a marzo il cast si sarebbe dovuto riunire per registrare uno speciale in studio con tanto di pubblico, ma tutto è stato rimandato a data da destinarsi a causa della pandemia in corso. Presto, però, nell’attesa di poter rivedere i propri beniamini, i fan potranno cimentarsi con i loro piatti preferiti.