Addio a Carlos Ruiz Zafón, il famoso scrittore spagnolo

È morto Carlos Ruiz Zafón, il noto scrittore spagnolo che, tra gli altri, ha scritto "L'ombra del vento". Aveva 55 anni e a portarlo via è stato un cancro al colon. Si è spento nella sua casa di Los Angeles: lottava contro la malattia dal 2018. Tutto è iniziato durante un viaggio a Londra: è qui che l'autore ha avvertito i primi sintomi. Poi si è curato in America, dove viveva già da diversi anni.

È stato un romanziere letto in tutto il mondo. La sua prosa lineare e asciutta, non era priva di colpi di scena e teneva il lettore incollato al libro. La fama internazionale è arrivata con "L'ombra del vento", che ha venduto più di 15 milioni di copie. Dopo Don Chisciotte, è considerato l'autore spagnolo più diffuso. Tra gli altri suoi scritti, si ricordano anche "Il gioco dell'angelo", "Il prigioniero del cielo" e "Il labirinto degli spiriti".

La sua scrittura prendeva ispirazione dai classici del XIX secolo, romanzi noir e polizieschi. È riuscito ad entrare nel cuore dei lettori grazie alla capacità di regalare alle pagine delle sue opere un taglio cinematografico. Lui stesso, in varie interviste, ha dichiarato che riusciva a visualizzare i personaggi e le vicende in cui erano intrappolati come se fossero fotogrammi di un film.