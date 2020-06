Le chiede di sposarlo in ospedale, ma lei muore dopo 2 giorni

Incredulità mista a gioia, felicità e tenerezza: sono queste le emozioni dello struggente video in cui Edoardo Parisi, 32enne di Fucecchio, in provincia di Firenze, viene ripreso mentre entra in ospedale per andare a trovare la fidanzata Chiara Giuntoli, malata terminale, e farle la proposta di matrimonio.

Un sogno d'amore spezzato, purtroppo, perché Chiara, 35 anni, non è riuscita a vincere la sua battaglia contro il cancro al seno, spegnendosi due giorni dopo l'emozionante proposta, nel pomeriggio di venerdì 19 giugno.

"È da una settimana che volevo dirtelo, ma mi sembrava sempre di sbagliare il giorno, di sbagliare tutto". Ed ecco che compare una scatolina blu con dentro l'anello: "Mi vuoi sposare?". Lei incredula si copre gli occhi e risponde: "Ma che dici?”, ma poi un sì deciso ed emozionato precede un dolce bacio.

Il giorno dei funerali, si sono levati in cielo dei palloncini bianchi, come bianco è il colore dell’abito da sposa che Chiara avrebbe dovuto indossare, se solo quel brutto male non l'avesse portata via dal suo amore.

In seguito alla sua scomparsa, Edoardo ha pubblicato su Facebook il video della proposta di matrimonio, scrivendo: "Il mondo deve sapere che per quanto la morte sia disperazione, per quanto cerchi di distruggerti con una codardia senza precedenti... con noi non ce l’ha fatta. Noi, INSIEME, abbiamo fatto questo. Gli abbiamo sorriso in faccia".