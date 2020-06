Belen parla della rottura con De Martino

Belen Rodriguez e Stefano De Martino non stanno più insieme. La notizia della rottura è ufficiale anche se ancora non si conoscono le cause. Qualcuno parla di tradimento: l'ex ballerino di Maria De Filippo avrebbe qualcosa da nascondere, ma ancora non c'è nessuna conferma.

Dopo giorni di dolore, Belen ha deciso di pubblicare un lungo post su Instagram dove parla della sua visione dell'amore, di come dovrebbero essere le relazioni. Il risentimento che prova è evidente. Per lei l'amore non si perde, anche se finisce, e non si preoccupa delle malelingue pronte a nutrirsi sui dolori del prossimo.

"Ognuno riceve quel che dà? - inizia così il pensiero della showgirl - Una frase che non mi hai mai lasciata indifferente, ma è così per davvero? Cioè se io do amore ne ricevo altrettanto? I dubbi mi assalgono. Non ho più pazienza per i vari blablabla che riempiono i polmoni di caz*ate sfuggenti, trovano il tempo che trovano per poi morire. Invece quanto caz*o mi piace vedere ancora occhi imbarazzati dal sentimento, sguardi che si abbassano perché quel che vedono li procura una leggera e piacevole accelerazione cardiaca. Quanto mi piace vedere le guance arrossire davanti ad un complimento, quanto mi piace vedere una sigaretta accesa dalla mano di un uomo, un bicchiere versato per lei, una porta aperta piena di gentilezza, una mano forte che ti accarezza il fianco e ti fa passare davanti (…) Sono questi gesti che rimarranno impressi, sono le piccole cose che parleranno di te e ti daranno un volto. Quindi io vorrei fare un passo indietro, e soffermarmi alle basi, ai valori, alle uniche cose che contano, vorrei appunto ricevere quel che do? Si potrà fare?"

Il post di Belen si conclude con queste parole: "Potremo contagiare le persone che ci circondano comportandoci in questo modo idoneo, impregnato di rispetto, di bontà, mi piace pensare che l’amore si trasforma, che non va mai perduto, l’amore che tu hai dato ritornerà in altre forme, ma sarà sempre amore". E il riferimento a Stefano De Martino è evidente.