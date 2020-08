Ecco le Euthanasia Coaster, le montagne russe progettate per uccidere

Nel 2010 il designer lituano Julijonas Urbonas, per il suo dottorato al Royal College of Art di Londra, ha presentato un progetto chiamato Euthanasia Coaster: si tratta di montagne russe che farebbero paura anche ai più spericolati, visto che sono progettate con lo scopo di dare la morte a chi sale a bordo.

L’idea del designer si basa su due obiettivi ben precisi. Secondo Urbonas, infatti, con questa attrazione mortale sarebbe possibile non solo controllare l’aumento della popolazione, ma anche praticare l’eutanasia su chi la richiede in modo alternativo e “divertente”. Il progetto, infatti, prevede che i passeggeri a bordo dell’Euthanasia Coaster muoiano subito dopo aver provato una forte sensazione di euforia. Si morirebbe contenti, in sostanza.

Come si vede nel video del progetto, queste montagne russe comprendono una discesa di 500 metri durante la quale il macchinario raggiungerebbe i 360 chilometri orari: dopo la discesa, sono previsti sette giri della morte (mai nome fu più adatto), sempre più stretti. Con questi movimenti veloci, nei passeggeri il sangue smetterebbe di affluire al cervello e si arriverebbe alla morte, appunto, dopo una piacevole sensazione di euforia. Secondo alcuni neurologi, invece, il decesso sarebbe tutt’altro che piacevole perché si morirebbe in preda a un profondo malessere e insostenibili conati di vomito. Secondo altri, se i passeggeri non muoiono durante la corsa, morirebbero all’arrivo perché il brusco stop del macchinario dopo aver raggiunto quelle velocità farebbe letteralmente esplodere la testa.

Fortunatamente questo orribile progetto non è mai stato realizzato, anche se il concept di Urbonas è stato presentato in diverse mostre negli ultimi anni.