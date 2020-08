Laurea in 6 mesi: Google sfida le università con il suo percorso di studi online

Google ha deciso di sfidare le grandi università lanciando un proprio percorso di studi online basato sui Google Career Certificates.

Big G mira a svecchiare il modello di studi tradizionale, offrendo una formazione che punta sulle skill più richieste del momento nel mondo digitale.

La durata totale del corso di studi è di soli 6 mesi e i costi sono decisamente irrisori rispetto a quelli dei grandi atenei americani: si parla di circa 300 dollari. Nonostante ciò, per Google non si tratterebbe affatto di una laurea di livello inferiore, anzi, con questo tipo di formazione Big G si pone l'obiettivo di offrire ai neo-laureati la possibilità di trovare subito la propria strada nel mondo del lavoro.

Ma non è tutto: per iscriversi a questi corsi Google non richiede alcuna esperienza pregressa e ha predisposto anche delle borse di studio e dei premi per gli studenti. Insomma: l'offerta sembra allettante, anche se pare che gli studenti americani siano ancora un po' scettici...

Today @google is rolling out a comprehensive new digital jobs program to help Americans get back to work, break down educational barriers by prioritizing skills, and support the country’s economic recovery. Details in my post and highlights below.https://t.co/c4GrH5OA6h