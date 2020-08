Grey's Anatomy: è nato il secondo figlio di Camilla Luddington

Fiocco azzurro per Camilla Luddington: l'attrice che interpreta il ruolo della dottoressa Jo Wilson nella serie tv Grey's Anatomy è diventata mamma per la seconda volta. Il piccolo si chiama Lucas.

La Luddington, sposata dal 2016 con l'attore Matthew Alan, è già mamma Hayden, nato nel 2017.

L'attrice ha postato sul suo profilo Instagram una tenerissima foto con il nuovo arrivato, rassicurando i fan sullo stato di salute di entrambi: «Ho atteso per un terzo trimestre e mi è sembrato lungo un anno, ma finalmente è accaduto! Io e Matt siamo molto felici di annunciare la nascita del nostro dolce ragazzo, meglio noto come il mio piccolo leone che ruggisce!».

Camilla, in una recente intervista rilasciata a People, ha raccontata quanto sia stato difficile portare avanti la gravidanza in piena pandemia, ma la cosa ha avuto anche dei risvolti positivi: «La nostra famiglia si è isolata da marzo, ma il lato positivo è che ci ha dato molto tempo per poterci preparare. Una volta raggiunte le 37 settimane, ero pronta a farlo uscire».

L'attrice (36 anni), nota per il suo ruolo nella serie tv Grey's Anatomy, è diventata famosa nel 2011 per aver interpretato Kate Middleton nel film romantico "William & Kate – Una favola moderna".

(Credits photo: Instagram/camillaluddington)