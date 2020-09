Ecco il Brokini, la versione maschile del bikini

Da quest’anno anche gli uomini possono indossare il bikini, o meglio il “Brokini”, ossia la versione maschile del celebre due pezzi che indossano normalmente le donne. In realtà, l’indumento da uomo ha un solo pezzo: si tratta di uno slip dotato, però, di una fascia monospalla.

Visualizza questo post su Instagram Did someone say Hump Day? #brokinis #brokiniszn #fortheboys Un post condiviso da Brokinis (@brokinis) in data: 26 Ago 2020 alle ore 3:53 PDT

Ad aver inventato questo costume sono stati due amici di Toronto, Chad Sasko e Taylor Field e il successo è già enorme, anche se l’idea non piace proprio a tutti. “Stiamo ricevendo molti ottimi feedback e molte critiche, che troviamo esilaranti – hanno raccontato i due a BlogTO - Alcuni sono più preoccupati per la diffusione del Brokini piuttosto che per la diffusione del COVID! Ma poi riceviamo anche commenti che dicono di aver aspettato tutta la vita un costume da bagno come questo”.

L’idea è nata durante alcune feste di addio al celibato alle quali i due amici hanno partecipato, ma l’ispirazione è venuta anche guardando alcuni costumi indossati dai wrestler famosi: “Nel nostro gruppo di amici, si cercava sempre di fare un passo avanti all’altro in termini di abiti pazzeschi da indossare. E, alla fine – hanno concluso - abbiamo inventato il Brokini”.

Visualizza questo post su Instagram A rose between bros. (Check our profile for the full image) #brokinis Un post condiviso da Brokinis (@brokinis) in data: 7 Ago 2020 alle ore 11:01 PDT

All’inizio i due hanno realizzato solo 250 capi, utilizzando il garage della mamma di Chad come laboratorio. I primi Brokini li hanno venuti agli amici, ma poi gli ordini hanno cominciato a fioccare, così i due amici hanno avviato l’attività con soli 5000 dollari. Ormai il magazzino è quasi vuoto. Al momento l’insolito costume è disponibile solo in due versioni, “finapple” e “bromingo”. Il costo è di 40 dollari e si possono acquistare sul sito ufficiale dell’azienda, brokinis.com.