Ballerà a New York il bambino che aveva incantato il mondo danzando sotto la pioggia

Qualche mese fa un video che ritraeva un bambino che ballava scalzo sotto la pioggia aveva commosso il web facendo rapidamente il giro dei social. Oggi, proprio grazie a quel video, la vita di Anthony Mmesoma Madu è completamente cambiata.

Anthony ha 11 anni e vive in Nigeria, in un sobborgo povero di Lagos, dove frequenta la scuola di ballo "Leap of dance Academy" che offre ai bambini un posto dove ballare (e magari sognare un futuro migliore). Un futuro che ora Anthony potrà avere, proprio grazie a quel video diventato virale.

In questi mesi, infatti, il piccolo ballerino ha vinto il primo premio al Concorso internazionale di balletto sudafricano e ha ottenuto una borsa di studio dalla ABT Jacqueline Kennedy Onassis School of Dance di New York.

Ma non è tutto: la determinazione di Anthony è stata notata anche dal produttore nigeriano Fade Ogunro che ha deciso di finanziare tutto il suo percorso di studi, fino alla laurea e in qualsiasi posto nel mondo.

Ora la "Leap of dance Academy", la scuola di ballo che per prima ha creduto in lui, ha realizzato un video di uno spettacolo con costumi e scenografia.

(Credits photo: Instagram/leapofdanceacademy)