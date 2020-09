The Walking Dead si conclude nel 2022 dopo 11 stagioni

I produttori della serie post-apocalittica The Walking Dead hanno annunciato che l'undicesima stagione sarà anche l'ultima. I 24 episodi saranno trasmessi tra il 2021 e il 2022, pandemia permettendo. A dare l'annuncio il network AMC il quale ha anche detto che la decima stagione andrà in onda a partire dal 4 ottobre 2020, ritardata a causa del Covid-19.

Tuttavia i fan più incalliti non si devono preoccupare: attualmente sono in lavorazione ben due spin-off seriali della saga, ovvero Fear The Walking Dead e The Walking Dead:World Beyond che probabilmente andranno in onda nel 2023. A questi due si affiancherà un terzo incentrato su due dei personaggi più popolari, Daryl e Carol, e l'attesissima trilogia cinematografica sullo sceriffo Rick Grimes.

Ma cos'ha convinto l'emittente a terminare una delle sue produzioni più seguite? Originariamente i fan credevano che l'adattamento dei fumetti di Robert Kirkman si sarebbe concluso dopo la dodicesima stagione, ma a far cambiare idea al network potrebbero essere stati i recenti sviluppi e i rallentamenti dovuti al Covid-19.

Il primo episodio della serie è stato trasmesso dal canale televisivo AMC il 31 ottobre 2010. In Italia viene trasmessa dallo stesso anno. La serie è ambientata in un mondo dove gli uomini sono stati infettati da un virus e trasformati in zombie. Immediatamente è diventato un fenomeno televisivo in tutto il mondo.