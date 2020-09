Cacciatrice posta le foto di animali uccisi e scatena l'ira del web

Si sta parlando molto negli ultimi giorni di una cacciatrice finita al centro di una bufera social per la sua abitudine di cacciare e postare sui social le foto che ritraggono le carcasse degli animali uccisi.

Il suo nome è Petra Krchava, una 31enne nata e cresciuta a Vinca, un paesino della Banskà Bystrica in Slovacchia, sulle rive del fiume Hron e circondato dai monti.

Petra di professione è ingegnere forestale, ma ha una grande passione per la caccia, che non tiene nascosta su Instagram, dove è molto famosa e vanta un seguito di oltre 40mila followers.

La 31enne, infatti, posta molto spesso delle foto che la ritraggono armata di fucile in compagnia dei suoi cani e non di rado mostra il risultato delle sue battute di caccia: in particolare palchi e carcasse di grossi cervi.

Gli scatti postati da Petra, però, hanno sollevato l'ira furibonda di tantissimi utenti, molti dei quali non le hanno risparmiato insulti e minacce. Qualcuno è arrivato ad augurarle di morire come gli animali che mostra sui social.

La 31enne ha provato a spiegare: “Io adoro la natura e la cosa più importante per me è preservarla per le generazioni future e spero un giorno di poter trasmettere questi valori a un figlio mio". Poi ha anche aggiunto che per loro la caccia non è un hobby, ma un modo di vivere e ha provato a raccontare che la carne cacciata viene trattata e consumata dall'intera comunità.

Ma gli utenti sembrano non voler sentire alcuna ragione e sui social continuano a piovere insulti e minacce.

(Credits photo: Instagram/petrrissa)