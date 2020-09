Il saluto col gomito non è (più) sicuro: l'OMS mette in guardia

I baci e gli abbracci sono vietati da tempo ormai. Se vogliamo sconfiggere definitivamente il Covid-19 dobbiamo rispettare le misure di sicurezza, che impongono il distanziamento sociale. È così che è nato il saluto con il gomito: c'è familiarità, ma allo stesso tempo distanza. L'organizzazione mondiale della Sanità però mette in guardia: questo tipo di saluto non è sicuro.

Facendo gomito-gomito le persone si avvicinano ed è pericoloso in termini di diffusione del virus. A dirlo è proprio il direttore dell'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus, che ha sottolineato (come già aveva fatto a marzo) l'importanza di tenersi a debita distanza.

Ghebreyesus ha condiviso un post dell'economista Diana Ortega, in cui si legge: "Salutando le persone, è meglio evitare di toccarsi con i gomiti perché questo ti fa stare a meno di un metro di distanza dall'altro. A me piace mettermi una mano sul cuore per salutare le persone in questi giorni". Dovremmo fare tutti così.