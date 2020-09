La Ferragni stupisce Fedez con un regalo inaspettato: "Sei la moglie migliore del mondo"

Come sempre Chiara Ferragni e Fedez stupiscono i loro fan con le vicende della loro vita familiare. In queste ore, il cantante ha postato una serie di storie su Instagram dove fa vedere a tutti il meraviglioso regalo che le ha fatto l'influencer. Si tratta della maglietta di Space Jam autografata da Michael Jordan. L'artista è tornato bambino e non ha nascosto tutta la sua felicità nel ricevere questo dono inaspettato.

Le parole del cantante: "Sono felice come un bambino, mia moglie mi ha appena regalato la maglia di Space Jam autografata da Michael Jordan. Sei la moglie migliore del mondo". E aggiunge con ironia: "Ti regalo i microfoni di Leone, così quando Jennifer Aniston ti metterà i like potrai buttarli per terra".

La coppia in questi giorni è salita agli onori della cronaca anche per un altro fatto, meno felice del regalo. I Ferragnez, infatti, hanno dovuto affrontare le critiche di chi ha associato il loro nome a uno delle persone coinvolte nell'omicidio di Willy a Colleferro.