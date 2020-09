Elisabetta Canalis in fuga da Los Angeles per via degli incendi: "Aria tossica"

Elisabetta Canalis racconta sui social la scelta di abbandonare Los Angeles a casa dei roghi che divampano e rendono l'aria irrespirabile. L'ex velina di Striscia che vive a Los Angeles con la sua famiglia, parla di una situazione ormai al limite. La metropoli californiana sembra non essere più quella del suo illustre passato: il Covid ha contribuito al suo lento declino, fatto di degrado e criminalità. Ora anche gli incendi rendono la città invivibile: i roghi sulle colline divampano e si fanno pericolosi.

"Stiamo lasciando Los Angeles", l'aria è tossica - racconta a bordo della sua auto in compagnia della figlia Skyler- ci sono un sacco di incendi. Molte persone stanno lasciando la città, ovviamente chi può farlo, perché l'aria è davvero irrespirabile".

Fuga dalla città. Elisabetta Canalis scappa da una Los Angeles circondata dagli incendi: "Aria tossica" #USOpen #gfvip2020 pic.twitter.com/9ijjpR7Cym — Caffè fou fou (@CaffeFou) September 16, 2020

Nell'attesa, Elisabetta Canalis e la sua famiglia vivranno in una lussuosa villa a Palm Springs.

L'ex velina ha sempre denunciato la situazione di degrado in cui versa la metropoli californiana, soprattutto dopo il lockdown, per i crescenti episodi di criminalità che si sono verificati in città.