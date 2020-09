La praticante si sposa, l'avvocato le fa un regalo incredibile: un “buono divorzio” per le sue nozze

Di certo è stato un regalo originale: probabilmente, infatti, nessuno ha mai pensato di regalare a una sposa un buono per il divorzio. Eppure un avvocato della provincia di Caserta lo ha fatto: la sua praticante sta per convolare a nozze e così ha deciso di fargli un regalo speciale e, secondo lei, utile per il futuro, un buono per la separazione consensuale, per l’appunto.

L’avvocato in questione si chiama Carmen Posillipo ed è di Santa Maria Capua Vetere: “Se la mia praticante supererà i primi tre anni di matrimonio senza problemi, convertirò il buono in denaro contante”, ha assicurato l’avvocato.

Se ha deciso di attendere tre anni prima di cambiare il suo dono è perché lei è anche un avvocato divorzista e quindi sa che, in media, oggi i matrimoni durano tre anni. “L’ho fatto un po’ per esorcizzare, un po’ per gioco e anche per scaramanzia”, ha detto ancora, spiegando che la sua praticante si sposa il 17 settembre e questo numero non è considerato fortunato, per questo, secondo lei, meglio prevenire.