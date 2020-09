Chiara Ferragni sarebbe (davvero) incinta per la seconda volta

Chiara Ferragni e Fedez sarebbero in attesa del loro secondo figlio: secondo una fonte di Fanpage, l'influencer sarebbe prossima ad ufficializzare la notizia.

Le voci sulla presunta gravidanza della Ferragni circolano già da un po' di giorni, ma non ci sono ancora dettagli a supporto dell'indiscrezione o conferme da parte dei diretti interessati.

Vero è che la coppia, sposata dal 2018, non ha mai negato il desiderio di dare un fratellino o una sorellina al piccolo Leone (nato nello stesso anno del matrimonio). Mamma e papà, infatti, non perdono occasione per dichiarare e dimostrare quanta gioia abbia portato l'arrivo del bimbo nella loro vita.

Il primogenito dei Ferragnez compare spessissimo sui social nei racconti quotidiani del rapper e dell'imprenditrice e fashion blogger che, recentemente, oltre agli abiti griffati, ha mostrato un crescente interesse anche per l'arte e i temi di attualità.

Negli ultimi tempi i due, consapevoli delle voci che circolano e dell'interesse del pubblico, hanno scherzato spesso sull'argomento. Ma senza mai sbilanciarsi troppo. Tuttavia se queste ultime voci dovessero risultare fondate, presto l'annuncio potrebbe diventare ufficiale.

(Fonte: Fanpage)