In anteprima le nuove emoji del 2021: saranno ben 217

L’Unicode Consortium, che si occupa di codificare e unificare il linguaggio usato per la telescrittura, ha annunciato l'arrivo di ben 217 nuove emoji per l'anno che verrà. Il 2021 sarà dunque un anno pieno di faccine!

La loro diffusione era stata programmata per il 2020, ma anche l’attività dell’Unicode Consortium è stata rallentata dall’emergenza Covid-19. Questo nuovo rilascio sarà riconosciuto come 13.1.

C'è da dire che gran parte delle novità che verranno lanciate l'anno prossimo riguarda soprattutto le varianti di tipo cromatico, in accordo con le tonalità dell’incarnato e nel rispetto dei vari gender, come per esempio la donna o l’uomo barbuti.

Ma niente paura perchè le nuove faccine sono davvero tante e ce ne sono di tutti i tipi. Le “faccine” vere e proprie saranno cinque, accompagnate da due nuove varietà di cuori. Tra quelle totalmente nuove troveremo l'emoji sospirante, quella con gli occhi a spirale e quella tra le nuvole, l’uomo e la donna con la barba e, infine, il cuore bendato e in fiamme.

Le 217 nuove emoji saranno diffuse a livello globale nel 2021 su piattaforme mobile come Android e iPhone, ma anche su software per computer e altri dispositivi.

Il catalogo è in continua crescita, anche perchè le emoji si sono trasformate in strumenti di comunicazione universalmente comprensibili.