Vuoi prenotare il posto in aereo lontano da bambini che piangono? Una compagnia giapponese lo permette

Quanti in aereo si lamentano per i pianti dei bambini? Problema risolto, almeno se volate con la compagnia aerea Japan Airlines che a tutti i suoi passeggeri consente di prenotare il proprio posto, verificando sulla piantina che non vi siano bambini nelle vicinanze.

Grazie al suo sistema di prenotazione online, quando si procede con la scelta del posto si visualizzano le sedute ancora libere, con la possibilità di segnalare se tra i sedili già prenotati vi siano bambini di età compresa tra gli 8 giorni e i 2 anni, grazie all'inserimento dell’icona che raffigura il volto di un bambino sorridente.

Ma non tutto è perfetto, sì perché nonostante l'innovativo sistema di segnalazione, questo non tiene conto di eventuali cambi a bordo, e non funziona nel caso in cui si fruisca di un biglietto promozionale o si effettui una prenotazione di gruppo.

Per molti viaggiare in aereo rappresenta una vera e propria tortura: paura, disturbi, ambiente claustrofobico, insomma se a tutto questo si aggiunge anche la presenza di bambini urlanti, il viaggio potrebbe essere un'esperienza da dimenticare!

E anche se i bambini sono adorabili, vi sono però alcuni che proprio non li sopportano, specie a bordo di un aereo. Da qui l'idea della Japan Airlines che sta facendo discutere non poco, dato il sistema di segnalazione definito da alcuni discriminatorio.

Ma le recensioni a favore sono comunque tante, come quella di un utente di Twitter che si congratula per l'iniziativa. Rahat Ahmed è un uomo d’affari che scrive di passare gran parte della sua vita in volo. “Grazie per avermi dato modo di non dover subire le urla e i pianti dei bambini per 13 ore di viaggio”.