Briatore risponde alla Gregoraci: "Sardegna, aerei privati, Montecarlo... era infelice?"

Elisabetta Gregoraci sta dando il meglio di sé all'interno della casa del Grande Fratello Vip. Parlando con i suoi coinquilini, la soubrette ha raccontato del suo rapporto con Flavio Briatore e di come sentisse l'esigenza di essere più autonoma e indipendente. "Flavio? Ho dovuto sacrificare la mia vita per stare con lui", ha detto.

Non si è fatta attendere la replica dell'imprenditore: "Passava in Sardegna due mesi l’anno, aerei privati, a Montecarlo 1000 mq di casa, a Londra 1500 mq di casa, la casa a Roma che le ho comprato, l'autista. Se vuole camminare con le sue gambe, se a 40 anni vuole andare al Gf e stare con i ragazzini, se questo per lei è affrancarsi ok, ma allora potrebbe rinunciare anche a quello che le do e dimostrare che davvero vuole essere autonoma, no?". Parole pesantucce.

Non aggiunge quanto prende, ma immaginiamo che sia una somma consistente. "È la madre di mio figlio, deve stare tranquilla… Non è obbligata a fare qualunque cosa per vivere, non deve tagliare i nastri alla fiera della castagna a Reggio Calabria".