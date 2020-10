Chiara Ferragni è incinta: l’annuncio sui social

In quest’ultimo periodo si vociferava di una presunta seconda gravidanza per Chiara Ferragni. A quanto pare, la notizia era vera e oggi è arrivato l’annuncio direttamente dalla nota influencer.

Sul suo profilo Instagram questa mattina Chiara ha pubblicato una foto del piccolo Leone che tiene in mano l’immagine dell’ecografia della mamma.

“La nostra famiglia allarga – ha scritto l’influencer – Leo sta per diventare un fratello maggiore”. Al momento non sono stati forniti altri dettagli in merito, ma l’annuncio è chiaro e toglie ogni dubbio.

Visualizza questo post su Instagram Our family is getting bigger Leo is going to become a big brother Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni) in data: 1 Ott 2020 alle ore 2:13 PDT

Anche Fedez ha pubblicato una foto del primogenito dando ai fan la bella notizia: “La famiglia si allarga”, ha scritto anche lui. Inutile dirlo, la notizia sta facendo il giro del web e i post hanno fatto il pieno di like e auguri per i Ferragnez.