Belen Rodriguez e la foto che confermerebbe il nuovo amore

Per la prima volta da quando è iniziata la loro relazione, Antonio Spinalbese ha dedicato un romantico post su Instagram alla fidanzata Belen Rodriguez, ufficializzando di fatto la loro storia d'amore.

Spinalbese (25 anni), uno degli hairstlyst più apprezzati di Milano, ha pubblicato sul suo profilo un bellissimo video in bianco e nero in cui ritrae Belen. A corredo del post una semplice dedica: "Muñeca", cioè "Bambola".

La showgirl non è rimasta a guardare e ha commentato il post del suo nuovo fidanzato scrivendo: "me gusta como “vos”me ves" (cioè: "Mi piace come 'tu' mi vedi”).

Visualizza questo post su Instagram muñeca Un post condiviso da Antonino Spinalbese (@antonspin_) in data: 29 Set 2020 alle ore 6:07 PDT

Belen Rodriguez sembra aver trovato finalmente la serenità dopo un'estete di gossip, seguita alla fine del matrimonio con Stefano De Martino.

La showgirl argentina è stata legata per un breve periodo all'imprenditore Gianmaria Antinolfi. Ma la storia è naufragata presto. Poi i giornali hanno parlato di diversi flirt (sempre smentiti), fino all'incontro con Antonio Spinalbese.

Per quanto riguarda Stefano De Martino, invece, sembra che al momento non ci sia alcuna donna accanto a lui, anche se di recente si è parlato di un riavvicinamento con la sua ex, Gilda Ambrosio.

(Credits photo: Instagram/antonspin_)