La figlia di Kylie Jenner sfoggia uno zainetto da 10mila euro per il primo giorno di scuola

Kylie Jenner vive nel lusso più frenato e così anche la sua piccola Stormi, nata dall'amore con il rapper Travis Scott. La bambina ha solo due anni e mezzo e già è una star. Per il suo primo giorno di scuola, i genitori hanno pensato di farle indossare vestiti e accessori molto costosi... forse anche per celebrare questo ritorno dopo la quarantena. Stormi è stata ripresa da mamma Kylie in un video in cui sfoggia uno zainetto di Hermès dal valore enorme.

Si tratta di Hermès Taurillon Clemence Kelly Ado in versione rosa con chiusure in oro, che ha un costo 12.500 dollari. Stiamo parlando di 10.650 euro per l'accessorio di una bambina di 2 anni e mezzo. Ma non solo, la piccola aveva indosso anche un paio di orecchini di diamante e 200 euro di Air Jordan 3 Retro "Laser orange" ai piedi.

Nel video, Stormi saltella felice e continua a gridare "Il primo giorno di scuola" a ripetizione, felice per questo momento così importante.

Non è la prima volta che la bambina si mostra in pubblico con vestiti e accessori piuttosto costosi, del resto è nata in una delle famiglie più ricche al mondo... non poteva essere altrimenti!