Questa mascherina di diamanti è la più costosa al mondo

È letteralmente tempestata di diamanti e costa un occhio della testa. Non stiamo parlando di una collana o di un gioiello particolare, ma di una mascherina anti-Covid. A idearla è stata una società di gioielli di lusso con sede a New York, la Jacob & Co... e udite udite costa 250mila dollari. Sul dispositivo di sicurezza ci sono la bellezza di 3.040 diamanti, per un totale di 73,27 carati. La base è in oro bianco, che dà la sensazione di un tessuto vero e dona all'accessorio quel tocco di eleganza in più.

Lo chief content officer del brand ha dichiarato: "Jacob & Co. ha spesso cercato di ripensare agli articoli di uso quotidiano in modi straordinari, da cravatte, guanti, vestiti, persino alla lingerie. Ora che tutti nel mondo devono indossare una maschera per il viso, il signor Jacob ha deciso di aggiungere brillantezza ed eleganza a ciò che è diventato parte della nostra vita quotidiana".

La mascherina di diamanti pesa 156,9 grammi e prende vita da una semplice mascherina chirurgica. All'inizio l'azienda pensava di produrla come pezzo unico, ma poi le richieste sono state tantissime e quindi ora accetta anche ordini personalizzati.