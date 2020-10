Chiara Ferragni e Fedez: il bebè in arrivo sarebbe una femminuccia

A pochi giorni dall'annuncio ufficiale della gravidanza, arriva l'indiscrezione che tutti attendevano: Chiara Ferragni e Fedez sono in attesa di una femminuccia.

A rivelarlo è stato il settimanale "Oggi" che, nel numero in edicola da domani anticipa che, dopo Leone (nato il 19 marzo 2018), i Ferragnez avranno una bimba.

Anche se i rumors si ricorrevano già da tempo, ad annunciare ufficialmente al mondo l'arrivo di un altro bebè la scorsa settimana era stato proprio il piccolo Leo, che in una foto pubblicata dall'influencer su Instagram esibiva orgoglioso una ecografia.

Alla didascalia il compito di fugare ogni dubbio: "La nostra famiglia sta crescendo. Leo diventerà un fratello maggiore".

La coppia, che è convolata a nozze l'1 settembre 2018 (dopo un anno insieme), non aveva mai fatto mistero di desiderare un fratellino o una sorellina per il loro primogenito e, probabilmente complice il recente lockdown che ha ridotto gli impegni di entrambi, ora il desiderio si sta trasformando in realtà.

