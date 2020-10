Federica Pellegrini annuncia su Instagram di essere positiva al Covid

Il coronavirus arriva anche nel mondo del nuoto: anche la campionessa azzurra Federica Pellegrini ha annunciato di essere positiva al Covid-19.

La nuotatrice ha condiviso la brutta notizia con i follower su Instagram in una Storia che apre annunciando, visibilmente provata: "Ho appena ricevuto la brutta notizia: oggi pomeriggio ho fatto il tampone e l'esito è positivo. Sono positiva al Covid".

Federica ha raccontato di aver avuto i primi sintomi durante una sessione di allenamento in piscina, con forti dolori e mal di gola. Così è tornata subito a casa e si è sottoposta al test, il cui esito purtroppo è positivo.

Ora per la Pellegrini inizierà la quarantena che durerà 10 giorni, ma questo significa dover interrompere nuovamente gli allenamenti e rinunciare alle prossime gare: "Lunedì sarei dovuta partire per Budapest, cominciando a gareggiare. Cosa che avevo bisogno e voglia di fare. Ovviamente adesso non sarà più così. Mi spiace davvero tanto per tutto: per me perché avevo iniziato l'anno al meglio".

Per l'atleta la notizia della positività è stata un duro colpo. Federica, infatti, ha confessato: "Non so se ridere o piangere anche se si può vedere ho pianto fino adesso. Adesso cercherò di prendere il lato positivo della cosa, anche se per adesso mi sfugge".

Sono molti i nomi di atleti importanti risultati positivi negli ultimi giorni: da Ibrahimovic a Cristiano Ronaldo e, solo poche ore prima dell'annuncio di Federica Pellegrini, era arrivata anche la notizia della positività di Valentino Rossi.

(Credits photo: Instagram/kikkafede88)