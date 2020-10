Federica Pellegrini (positiva al Covid-19) racconta la sua quarantena

Federica Pellegrini, positiva al Covid-19 da qualche giorno, tiene un video diario giornaliero sui social, dedicato alla sua quarantena.

Nel messaggio pubblicato in una Storia di Instagram ha parlato anche delle condizioni della madre, Cinzia Lionello, contagiata anche lei e delle sensazioni provate in questi giorni. Sonno, grande stanchezza e dolori muscolari, febbre, ma l'appetito non le è mai mancato.

Federica Pellegrini non ha ancora recuperato il senso del gusto e dell'olfatto ma adesso sta molto meglio rispetto a qualche giorno fa, quando annunciò di essere positiva.

L'atleta racconta che attualmente sta molto meglio e che potrebbe anche riprendere ad allenarsi se non fosse che deve aspettare il risultato del tampone: "Non è un parere medico, sia chiaro. Mi sento bene, oggi mi sarei anche potuta allenare. Lunedì farò il tampone… speriamo che vada tutto per il meglio ragazzi".

Federica Pellegrini ha puntato l'attenzione anche sul fatto che ha dormito molto in questo periodo e che la fame non le è mai passata. "Non ho mai dormito così tanto… nei giorni scorsi mi è capitato anche di farlo per 20 ore al giorno. Non mi è mai passata la fame. Anzi, ho mangiato tanto facendo regolarmente colazione, pranzo e cena".

(Credits photo: instagram/kikkafede88)