Federica Pellegrini accompagna la madre per il tampone pur essendo positiva: "Mi ha autorizzato l'Asl"

Federica Pellegrini è risultata positiva al Covid. Ora si trova in isolamento, ma è ugualmente uscita di casa. La motivazione è nobile: la nuotatrice, infatti, ha accompagnato la madre a fare il tampone, visto che la donna non ha mai guidato a Verona dove si trova. Ovviamente il popolo del web è esploso - "Scusa ma tu sei positiva ed esci di casa? Si può uscire solo quando si risulta negativi" - e l'ha riempita di critiche.

Ecco la spiegazione della campionessa: "Io non sono una persona poco responsabile e poco disciplinata, anzi, sono molto responsabile e molto disciplinata. Giusto fare i pignoli in questo periodo ma se sono uscita a portare mia madre a fare il tampone non è perché l’ho deciso alzandomi la mattina, ma perché mi ha autorizzato la dottoressa dell’Asl. Quindi tranquilli, tutto sotto controllo". Aveva un'autorizzazione, quindi.

Ma le polemiche non si sono fermate. In molti hanno messo in dubbio questa concessione. A placare gli animi è arrivato il direttore dell'Usl in questione, che ha spiegato: "È normale che una persona positiva al Covid si rechi al punto tampone. Succede, ad esempio, ogni volta che c’è un tampone di controllo". E questo è permesso anche a chi deve accompagnare qualcuno a fare il test. Arriva subito la replica della Pellegrini, che condivide l'articolo del dottore: "Giusto perché oggi ho del tempo da perdere! Perché leggere i vostri insulti senza senso mi fa girare le scatole!! ECCO".

(Fonte: ilfattoquotidiano)