Un collegio femminile in Australia insegna come cambiare le ruote dell’auto alle ragazze

"Chi fa da sé fa per tre". Questo adagio calza alla perfezione con le attività scolastiche di un collegio femminile in Australia. Tra le materie che le ragazze, infatti, devono studiare anche "manutenzione della macchina". Attraverso un po' di pratica, viene insegnato alle studentesse come far fronte alle piccole emergenze che possono capitare quando ci si trova al volante di una 4 ruote. E il corso è inserito anche nelle attività essenziali.

È così che lo Stella Maris College di Manly ha messo tra le materie come si cambia una ruota, come si controlla la pressione delle gomme, o come si capisce quando l'olio nel motore è giunto al termine. "L’obiettivo principale è che gli adolescenti si sentano a proprio agio al volante. Alla fine guidano veicoli molto grandi che possono essere molto costosi se non adeguatamente curati. Diciamo sempre a tutte le nostre allieve che non dovrebbero mai ignorare un problema con la loro auto, occorre affrontarlo per la loro sicurezza", ha detto una insegnante.

In Australia, a causa delle lunghe distanze e del caldo torrido in estate, avere un piccolo imprevisto con la macchina può diventare un problema. Con i laboratori di "educazione automobilistica" è possibile rendere le ragazze autonome e indipendenti per la loro sicurezza e per quella degli altri guidatori.