Luca Argentero e Cristina Marino infuriati: “Hanno pubblicato le foto di nostra figlia senza permesso”

Attraverso delle storie e dei post su Instagram, Luca Argentero e Cristina Marino hanno espresso tutta la loro indignazione dopo che due noti settimanali hanno pubblicato alcune foto della loro figlia, Nina Speranza, senza avere l’autorizzazione. Secondo l’attore e la sua compagna le foto della bimba non sono state rese irriconoscibili come prevedono le regole.

Luca Argentero ha commentato così l’accaduto: “Come sapete, parliamo poco in coppia ma ci tenevamo a condividere con voi un accaduto molto spiacevole che ci porta a essere schifati e indignati. Due aggettivi forti, ma è ciò che proviamo. Nina ancora una volta è stata pubblicata in maniera molto esposta su un giornale”. In un post pubblicato sia dall'attore che dalla compagna, invece, si legge: "Siamo indignati, schifati e rammaricati di come la parola 'rispetto' venga a mancare davanti al denaro - ha sottolineato - Siamo disgustati nel vedere come i direttori di due giornali permettano che la faccia di una neonata venga pubblicata...è immorale venire meno alla volontà di un genitore, è in altrettanto modo illegale postare il viso riconoscibile di un minore... Io e la mia compagna avevamo deciso di tutelare la cosa più preziosa che abbiamo. Siamo sicuri che l’avidità e la superficialità verranno punite nelle giuste sedi!".

Sul suo profilo Cristina Marino ha poi aggiunto: “Avevamo deciso di evitare a Nina un’esposizione pubblica. Soprattutto avevamo deciso di fare quel che c***o ci andava di fare: da madre, da padre siamo legittimati a fare quello che secondo noi è giusto, idoneo per nostra figlia – ha sottolineato - Probabilmente sono poco informati su ciò che è giuridicamente corretto e legale e cosa no. Per rispettare la legge il viso di un minore non deve avere due pixelini, ma non deve essere proprio riconoscibile, invece Nina in queste foto lo è”.

Luca Argentero ha poi continuato accusando i direttori dei settimanali in questione di aver commesso “un piccolo furto”, pubblicando le immagini non autorizzate e riportando stralci di interviste in modo non concordato. “Ora comprendiamo perché – hanno concluso i due – alcuni personaggi decidono di postare i propri figli. Forse per evitare che ci sia un accanimento in questo senso. Vi presentiamo la piccola Nina – ha aggiunto, mostrando la figlia – sperando che acquistiate una copia in meno di questi giornaletti. Speriamo non accada più, condivideremo con voi di più proprio per questo”.