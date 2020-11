GFVip: diretta h24 dimezzata per questioni di sicurezza

Il Grande Fratello Vip dimezza la diretta h24 per una questione di sicurezza. L'emergenza sanitaria che stiamo vivendo, e che non accenna a finire, ha costretto la produzione del famoso reality a prendere delle misure contenitive per salvaguardare la salute di tutti i lavoratori. È per questo che da oggi la regia 2 non sarà più disponibile sul sito del programma. Questo assetto è solo momentaneo, fanno sapere.

Nel comunicato diffuso sul canale Instagram del GFVip si legge: "La situazione d'emergenza che sta vivendo il Paese ci ha costretti a ridurre il personale di presidio per salvaguardare la salute dei nostri collaboratori. Per questo, almeno per il momento, la Regia 2 non sarà più disponibile né sul sito di Grande Fratello Vip, né su Mediaset Play. La Regia 1 e il Canale +1, invece, continueranno a funzionare regolarmente".

I telespettatori, quindi, si troveranno solo una inquadratura e non potranno più scegliere quale ambiente della casa guardare. Molte persone già si erano accorte del cambiamento, per questo avevo chiesto spiegazioni sui social.

Qui l'annuncio ufficiale.