Temptation Island, Andrea Battistelli avrebbe tradito Anna Boschetti con due tentatrici

Una coppia dell’edizione estiva di Temptation Island sta facendo di nuovo parlare di sé. Si tratta di Anna Boschetti e Andrea Battistelli, due concorrenti molto discussi che, in realtà, alla fine del programma erano andati via insieme, decisi a superare i loro problemi.

Adesso, invece, i due si sarebbero lasciati: la colpa sarebbe di Andrea, accusato di aver tradito la sua compagna con due tentatrici. A rivelarlo su Instagram è la stessa Anna, la quale ha però preferito non fare il nome delle due donne in questione.

“Non mi inventerei mai un gossip così brutto se non fosse vero solo per aumentare i followers”, ha detto. Secondo il suo racconto, Andrea sarebbe andato a cena con due tentatrici e avrebbe poi trascorso con loro la serata fino alle 4 del mattino, notizia che in realtà sarebbe stata anticipata dal blogger Amedeo Venza. "Quello che è successo non lo so - ha aggiunto Anna - e non lo voglio sapere. Cosa succederà? Ne usciranno delle altre? Staremo a vedere".

Tra Andrea e le figlie che Anna ha avuto da una precedente relazione c’è un forte rapporto e ora lei è preoccupata per loro: “In ballo ci sono i sentimenti di due bambine che amano Andrea come se fosse il padre e stanno soffrendo per questa storia”.

In difesa di Andrea è sceso in campo Lorenzo Amoruso, ex calciatore e compagno di Manila Nazzaro, anche lui protagonista della scorsa edizione del reality insieme alla sua compagna. Lorenzo ha sempre suggerito ad Andrea di lasciare Anna, accusando lei di stare con lui solo per motivi economici. “Non credete alle c*****e che stanno dicendo in giro – ha detto Amoruso in difesa dell'amico – qui c’è una persona seria”. Anna non ha esitato a rispondergli per le rime: “È sceso da Firenze l’avvocato delle cause perse a difenderlo. Non ti permetterò più di nominarmi e di parlare male di me. Pensa alla tua vita”.