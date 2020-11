Questa donna ha organizzato un set fotografico per bruciare l’abito da sposa dopo il divorzio

Cancellare ogni traccia del proprio matrimonio, sin dal principio. Deve averla pensata così Katlynn McKee, protagonista di un post-divorzio decisamente fuori dall’ordinario. La giovane donna americana ha deciso di disfarsi del proprio abito da sposa in maniera del tutto inusuale, organizzando perfino un servizio fotografico.

Ma andiamo per gradi. A quattro anni di distanza dalle nozze, e con una relazione che aveva già visto nascere una bambina due anni prima del fatidico “sì”, la coppia ha deciso di divorziare. Katlynn si è così ripromessa di fare le cose in grande stile. O, per meglio dire, nel suo. Così ha preso il suo abito da sposa, lo ha imbrattato e tagliuzzato, infine ha deciso di bruciarlo. Il tutto a favore di fotocamera, per quello che lei stesso ha definito un “atto liberatorio, che l’ha fatta sentire finalmente libera”.

Il set fotografico è stato organizzato a bordo di un fiume, proprio per replicare quanto fatto nel giorno del matrimonio. Stesso fotografo e stesso make-up, con la ragazza che ha saputo sfoggiare un sorriso smagliante anche in questa occasione. L’acqua melmosa del fiume le ha subito imbrattato l’abito, costato all’epoca delle nozze 1.500 dollari. Dopo i primi scatti al vestito madido, sono giunti quelli a ritrarre Katlynn intenta a tagliarlo pezzo per pezzo, con forbici da sarta in mano.

L’impresa, però, era soltanto ai primi vagiti. Subito dopo, infatti, l’ex sposa si è tolta il vestito sulla riva del fiume, lo ha cosparso di benzina e gli ha dato fuoco. A questo punto, finché fiamme non li separassero, non le rimaneva che concludere il set in bellezza. Rimasta in mutande e corpetto, Katlynn si è dapprima accesa una sigaretta e ha poi completato l’opera finendo di bere una bottiglia di vino che l’ha accompagnata sul set.