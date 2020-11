Nuovo bebè in arrivo per Meghan e il principe Harry?

Si fanno sempre più insistenti le voci che sostengono che Meghan Markle e il principe Harry siano in attesa di un secondo bebè. I gossip sono stati recentemente alimentati da una serie di indizi che, a detta della stampa inglese, sarebbero inequivocabili. Ma di cosa si tratta?

Il primo indizio riguarda una sospetta richiesta di rinvio del processo intentato contro il Daily Mail e il Mail on Sunday. I due tabloid britannici sono stati citati in giudizio da Meghan per aver pubblicato alcuni stralci di una lettera privata che la duchessa aveva spedito al papà Thomas nell’agosto del 2018. A quanto pare il giudice Justice Warby ha accolto la richiesta (basata su "motivi riservati") e ha stabilito che il processo si farà "non prima del mese di ottobre 2021".

Ma non è tutto. In occasione del Remembrance Sunday (la giornata che in tutti i Paesi del Commonwealth celebra i caduti della Prima guerra mondiale), la duchessa ha indossato un cappotto nero piuttosto ampio e molto simile ai modelli indossati durante la gravidanza di Archie.

Inoltre, nonostante il cappotto nascondesse bene le sue forme, qualcuno è sicuro di aver intravisto un pancino sospetto sotto la cinta stretta in vita.

Per ora si tratta soltanto di gossip. Non resta che attendere per scoprire se queste voci cono fondate.