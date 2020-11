La statua d’oro gigante, omaggio del presidente del Turkmenistan al suo cane, scatena il web

Sta scatenando l'ironia della rete (insieme a non poche polemiche) il video della cerimonia di inaugurazione della statua d'oro gigante che il presidente Turkmenistan ha fatto realizzare per rendere omaggio al suo cane preferito: il pastore Alabai.

A quanto pare il Presidente Gurbanguly Berdymukhamedov ama molto questa razza canina, originaria dell'Asia centrale, che è stata inserita nella lista dei patrimoni nazionali insieme ai tappeti fatti a mano e alla razza di cavallo da corsa Akhal teke.

Berdymukhamedov ha partecipato personalmente alla cerimonia di inaugurazione della statua d'oro (dotata di schermo per mostrare video di Alabai reali) che è stata posizionata in una zona residenziale della capitale del Paese. L'evento è stato allietato da danze e musiche.

Non si sa quanto sia costata quest'opera, ma i commenti sarcastici non sono mancati, visto lo stato di povertà del Paese.

Meanwhile, Turkmenistan’s president Gurbanguly Berdymukhamedov has just unveiled a gisnt statue of his favorite dog pic.twitter.com/NSlIlXbAoH