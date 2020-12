Per il New York Times Toni Servillo è tra i migliori attori degli ultimi 20 anni

Secondo una classifica stilata per il New York Times da due importanti critici cinematografici, Manohla Dargis ed A.O. Scott, Toni Servillo è tra i 25 migliori attori e attrici del Ventunesimo secolo (dal 2000 al 2020).

Gli autori della classifica hanno spiegato di aver realizzato questa classifica senza utilizzare alcuna formula o metodo particolare per la valutazione degli attori, per questo risulta "necessariamente soggettiva e possibilmente scandalosa nelle sue omissioni". Qualche esempio? Mancano Tom Hanks, Leonardo DiCaprio e Meryl Streep! Ma quali sono gli attori inseriti nella classifica? E in che posizione troviamo l'unico italiano citato, il nostro Toni Servillo?

Prima di parlare delle prime 10 posizioni, ecco una veloce carrellata sulle posizioni più basse della classifica, dalla 25esima all'11esima. Al 25° posto c’è Gael García Bernal, al 24° Sonia Braga, al 23° Mahershala Ali (vincitore dell’Oscar come migliore attore non protagonista nel 2017 e nel 2019), al 22° Melissa McCarthy, al 21° Catherine Deneuve, al 20° Rob Morgan, al 19° Wes Studi, al 18° Willem Dafoe, al 17° Alfre Woodard, al 16° Kim Min-hee, al 15° Michael B. Jordan, al 14° Oscar Isaac, al 13° Tilda Swinton, al 12° Joaquin Phoenix, all'11° Julianne Moore.

Al 10° posto c'è la più giovane in classifica, Saoirse Ronan. Al 9° posto c'è Viola Davis, vincitrice di un Oscar come miglior attrice non protagonista nel 2017. All'8° posto c'è l’attrice cinese Zhao Tao. Al 7° posto c'è Toni Servillo, descritto come il “più grande attore italiano vivente”, in grado di farsi apprezzare interpretando prima Giulio Andreotti e poi Silvio Berlusconi (una cosa certamente non da tutti). Al 6° posto c'è Song Kang Ho. Al 5° posto Nicole Kidman, descritta come "una miniaturista con un tocco lapidario, capace – per creare il realismo dei suoi ruoli – di oscurare la bellezza da cui per molto tempo è stata definita". Al 4° posto c'è Keanu Reeves, lodato per la sua capacità di "cambiare così tanto riuscendo però a restare così irriducibilmente se stesso".

Ed eccoci al podio. Al 3° posto Daniel Day-Lewis, per tre volte vincitore dell’Oscar come miglior attore protagonista. Al 2°posto c'è Isabelle Huppert, apprezzata per la notevole varietà e la capacità di interpretare i suoli più diversi. Sul gradino più alto del podio, infine, troviamo Denzel Washington, scelto all'unanimità dai due critici, descritto come "fuori categoria, un titano dello schermo che è anche un sottile e sensibile artista, con una seria esperienza teatrale e una potente presenza scenica da star del cinema".

(Credits photo: Getty)