Arrivano gli sfondi personalizzati per le chat di WhatsApp

Gradita novità per gli oltre due miliardi di utenti di WhatsApp. Nei prossimi giorni arriveranno sulla nota applicazione di messaggistica istantanea gli sfondi personalizzati delle chat e un nuovo pacchetto di sticker animati in collaborazione con l’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Le novità riguardanti gli sfondi sono quattro. Si va dalla possibilità di utilizzarli personalizzati in ogni singola chat, a quella di disporre di sfondi predefiniti di diverso colore. Inoltre sarà presente una galleria di sfondi più ricca e aggiornata e sarà possibile impostare sfondi diversi per le due modalità di utilizzo, ovvero quella classica e quella scura.

Queste novità serviranno soprattutto per rendere le chat riconoscibili. Grazie agli sfondi personalizzati, infatti, si riduce il rischio di inviare il messaggio in una finestra sbagliata. Per quanto riguarda gli sticker, invece, verrà inserita una nuova funzione di ricerca con testo o emoji. Il nuovo pacchetto, realizzato in collaborazione con l’OMS, si chiamerà “Insieme a casa”, sarà disponibile in 9 lingue (tra cui l’italiano) e sotto forma di adesivi animati.