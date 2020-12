Vincono la lotteria e danno la metà (63milioni di euro) in beneficenza

Vincere la Lotteria di Capodanno è il sogno recondito di miliardi di persone. L’argomento è diventato fonte di ispirazione per il cinema, che soprattutto alla fine del ventesimo secolo ha cavalcato l’onda lunga della corsa al biglietto. Cosa fare, però, se il sogno diventa realtà? Come spendere i soldi della vincita?

I coniugi nordirlandesi Frances e Patrick Connelly non hanno avuto dubbi su come investire i 114,9 milioni di sterline – pari a poco più di 126 milioni di euro – incassati aggiudicandosi l’Euromillions di due anni fa in Inghilterra. La metà è andata in donazioni di beneficenza e regali, destinati ad associazioni e persone bisognose.

Marito e moglie di 58 e 56 anni, rispettivamente proprietario di una piccola impresa di imballaggi di plastica ed ex insegnante ormai in pensione, si sono subito adoperati per redigere la lista delle persone con cui condividere il lauto bottino. Se figlie, nipoti, genitori, sorelle, zii cugini, amici e colleghi potevano aspettarsi (o sperare) di essere prese in considerazione così come è avvenuto, lo stesso non si può dire delle 175 famiglie che sono state finanziate a loro insaputa.

I coniugi hanno creato due fondazioni per aiutare la Contea di Down tramite associazioni di solidarietà, case accoglienza e punti di aiuto ai bisognosi. L’esplosione della pandemia da Covid-19 li ha invece visti protagonisti nell’assistenza agli ospedali, ai quali hanno donato computer e tablet affinché i malati potessero restare in contatto con i propri cari. Nei prossimi giorni, inoltre, saranno distribuiti grazie a loro, in tutti i nosocomi della Contea, i regali di Natale ai pazienti che non potranno fare ritorno a casa per le festività: “Volevamo che i nostri soldi potessero fare la differenza nella vita delle persone che aiutavamo”, ha spiegato Frances.

In Irlanda del Nord la coppia ha fondato il Kathleen Graham Trust, in memoria della madre di Frances, e il Pfc Trust per aiutare gli abitanti della regione a migliorare la propria vita. Frances e Patrick, che hanno viziato loro stessi soltanto regalandosi una villa, hanno raccontato la loro storia alla vigilia della nuova estrazione dell’Euromillions. La lotteria europea mette in palio 200 milioni di euro al possessore del biglietto con i cinque numeri giusti e le due buone stelle. L’estrazione si svolge ogni martedì e venerdì sera a Parigi. Partecipano Francia, Spagna, Regno Unito, Austria, Belgio, Irlanda, Lussemburgo, Svizzera e Portogallo.