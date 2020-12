George Clooney è stato ricoverato d'urgenza per una pancreatite

George Clooney spaventa i propri fan. Il 59enne attore statunitense ha dichiarato di essere stato ricoverato d’urgenza in ospedale dopo aver perso troppo velocemente quasi 14 chili. Il repentino calo di peso, legato ad esigenze di copione per il ruolo che ha interpretato nel suo nuovo film “The Midnight Sky”, gli ha provocato una pancreatite. Il ricovero è avvenuto a quattro giorni dall’avvio delle riprese e, ora che sono ultimate e la pellicola è stata distribuita, il due volte premio Oscar dovrà affrontare un lungo periodo di convalescenza.

Nella sua ultima fatica, di cui è protagonista e regista e che è uscita lo scorso 2 dicembre, Clooney impersona il ruolo di uno scienziato solitario di stanza nell’Artico che, dopo una catastrofe planetaria, prova a contattare un equipaggio di astronauti per avvertirli di non fare ritorno sulla Terra. L’attore ha raccontato il suo periodo difficile al tabloid britannico Mirror.

“Forse ho provato a perdere peso troppo velocemente e non mi sono preso abbastanza cura di me stesso. Ci sono volute alcune settimane per migliorare, e come regista non è stato facile perché ci vuole energia. Eravamo su un ghiacciaio in Finlandia: cosa che ha reso il lavoro molto più arduo, ma sicuramente ha aiutato con il personaggio”.